Україна пообіцяла МВФ ввести абонплату за газ до кінця липня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна пообіцяла МВФ ввести абонентську плату за газ до кінця липня цього року. Про це йдеться у Меморандумі, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України, передає УНН.
"Крім того, до кінця липня 2017 року ми переглянемо інші параметри системи комунальних субсидій домогосподарствам (КСД) для поліпшення адресності; запровадимо коригування соціальних норм у не-пікові місяці протягом опалювального сезону; та застосуємо тариф на розподіл газу й опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017 року", - йдеться у Меморандумі.
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Це дозволить обмежити видатки на субсидії з оплати комунальних послуг у розмірі 47 млрд грн у 2017 році.
Крім того Україна зобов’язалась кожні півроку коригувати ціни на газ внутрішнього видобутку, починаючи з 1 квітня 2017 року для того, щоб його ціна залишалася паритетною до ціни імпортованого газу.