Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца июля

"Кроме того, до конца июля 2017 года мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам (КСД) для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в не-пиковые месяца в течение отопительного сезона; и применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы – все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года", - говорится в Меморандуме.

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Это позволит ограничить расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг в размере 47 млрд грн в 2017 году.

Кроме того, Украина обязалась каждые полгода корректировать цены на газ внутренней добычи, начиная с 1 апреля 2017 года для того, чтобы его цена оставалась паритетной цене импортируемого газа.