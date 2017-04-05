Украина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца июля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина пообещала МВФ ввести абонентскую плату за газ до конца июля этого года. Об этом говорится в Меморандуме, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины, передает УНН.
"Кроме того, до конца июля 2017 года мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам (КСД) для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в не-пиковые месяца в течение отопительного сезона; и применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы – все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 года", - говорится в Меморандуме.
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Это позволит ограничить расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг в размере 47 млрд грн в 2017 году.
Кроме того, Украина обязалась каждые полгода корректировать цены на газ внутренней добычи, начиная с 1 апреля 2017 года для того, чтобы его цена оставалась паритетной цене импортируемого газа.