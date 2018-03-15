Україна покращила свою позицію у рейтингу конкуренційної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна покращила свою позицію у рейтингу конкуренційної політики на 12 пунктів. Про це заявив під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політки голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
“Україна покращила свою позицію у рейтингу конкуренційної політики на 12 пунктів. Проте варто зазначити, що ми піднялися із 136 місяця до 124”, — сказав Терентьєв.
Також, за його словами, Україна знаходиться у кінці рейтингу Світового економічного форуму за показником розвитку антимонопольної політики.
Нагадаємо, Україна посіла 138-е місце зі 156 у рейтингу найщасливіших країн світу, відповідно до звіту The World Happiness Report від ООН.