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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 41216 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46034 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики

Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики

Киев  •  УНН

 • 9026 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики на 12 пунктов. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политки председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.

"Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики на 12 пунктов. Однако стоит отметить, что мы поднялись с 136 месяца до 124", - сказал Терентьев.

Также, по его словам, Украина находится в конце рейтинга Всемирного экономического форума по показателю развития антимонопольной политики.

Напомним, Украина заняла сто тридцать восьмое место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира, согласно отчету The World Happiness Report от ООН.

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