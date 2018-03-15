Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики на 12 пунктов. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политки председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
"Украина улучшила свою позицию в рейтинге конкуренционной политики на 12 пунктов. Однако стоит отметить, что мы поднялись с 136 месяца до 124", - сказал Терентьев.
Также, по его словам, Украина находится в конце рейтинга Всемирного экономического форума по показателю развития антимонопольной политики.
Напомним, Украина заняла сто тридцать восьмое место из 156 в рейтинге самых счастливых стран мира, согласно отчету The World Happiness Report от ООН.