Україна поки не буде пропонувати проект миротворців Радбезу ООН

“Проект резолюції (ООН про введення миротворчої місії на Донбас — ред.) у нас є уже тривалий час. Ми його погодили з нашими американськими союзниками, партнерами за нормандським форматом, він є дуже чітким, і він передбачає, що спочатку миротворці розміщуються одразу на всій територіях окупованого Донбасу, і починають займатись тим, щоб там встановився хоча б мінімальний рівень безпеки.

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На другому етапі миротворчий контингент разом з поліцейським, елементом цивільної адміністрації поступово бере контроль над окупованою територією, встановлює на ній реальну безпеку, і лише після того починається підготовка до виборів”, — зазначив голова МЗС.

“Ми цю резолюцію за погодження з нашими колегами свідомо не будемо класти в Раді безпеки (ООН), оскільки як тільки ми її покладемо, Росія намагатиметься маніпулювати. Тут не може бути компромісу, тому як тільки ми дотиснемо Росію, щоб вона серйозно розмовляла про місію, одразу ми покладемо проект резолюції і це буде спільний проект резолюції”, — сказав він.

Нагадаємо, П.Клімкін заявив, що Росія має забрати свій проект резолюції з Радбезу ООН щодо миротворців.