Украина пока не будет предлагать проект миротворцев Совбезу ООН

КИЕВ. 16 марта. УНН. Проект резолюции о введении миротворцев ООН будет рассмотрен на Совбезе, как только Россия согласится серьезно разговаривать о проекте. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время тематической ресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.