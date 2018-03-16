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Украина пока не будет предлагать проект миротворцев Совбезу ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Проект резолюции о введении миротворцев ООН будет рассмотрен на Совбезе, как только Россия согласится серьезно разговаривать о проекте. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время тематической ресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.

"Проект резолюции (ООН о введении миротворческой миссии на Донбасс - ред.) у нас есть уже длительное время. Мы его согласовали с нашими американскими союзниками, партнерами по нормандскиму формату, он очень четкий, и он предполагает, что сначала миротворцы размещаются сразу на всей территории оккупированного Донбасса, и начинают заниматься тем, чтобы там установился хотя бы минимальный уровень безопасности.

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На втором этапе миротворческий контингент вместе с полицейским, элементом гражданской администрации постепенно берет контроль над оккупированной территорией, устанавливает на ней реальную безопасность, и только после того начинается подготовка к выборам", - отметил глава МИД.

"Мы эту резолюцию по согласованию с нашими коллегами сознательно не будем ложить в Совете безопасности (ООН), так как только мы ее положим, Россия будет пытаться манипулировать. Здесь не может быть компромисса, потому, как только мы дожмем Россию, чтобы она серьезно разговаривала о миссии, сразу мы положим проект резолюции и это будет совместный проект резолюции", - сказал он.

Напомним, П.Климкин заявил, что Россия должна забрать свой проект резолюции с Совбеза ООН о миротворцах.

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