Україна поінформувала Канаду про завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю

“Україна зробила останній крок до ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Канадою. Кілька днів тому Київ офіційно поінформував канадську сторону дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур із ратифікації Угоди. Наступний крок — за канадськими колегами”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 14 березня Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою.

Президент Петро Порошенко 3 квітня підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою”.

Нагадаємо, 8 березня сенат Канади підтримав угоду ЗВТ з Україною.