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Україна поінформувала Канаду про завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю

Україна поінформувала Канаду про завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю

Київ • УНН

 • 10914 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україна офіційно поінформувала канадську сторону про завершення внутрішньодержавних процедур із ратифікації угоди про вільну торгівлю з Канадою. Про це повідомляє на сторінці у Facebook посольство України в Канаді, передає УНН.

“Україна зробила останній крок до ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Канадою. Кілька днів тому Київ офіційно поінформував канадську сторону дипломатичними каналами про завершення внутрішньодержавних процедур із ратифікації Угоди. Наступний крок — за канадськими колегами”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 14 березня Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою.

Президент Петро Порошенко 3 квітня підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою”.

Нагадаємо, 8 березня сенат Канади підтримав угоду ЗВТ з Україною.

Українські Національні Новини

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