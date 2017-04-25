Украина проинформировала Канаду о завершении ратификации соглашения о свободной торговле

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36584 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101145 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115914 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112203 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103502 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152968 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Украина проинформировала Канаду о завершении ратификации соглашения о свободной торговле

Украина проинформировала Канаду о завершении ратификации соглашения о свободной торговле

Киев  •  УНН

 • 10905 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украина официально проинформировала канадскую сторону о завершении внутригосударственных процедур по ратификации соглашения о свободной торговле с Канадой. Об этом сообщает на странице в Facebook посольство Украины в Канаде, передает УНН.

“Украина сделала последний шаг к ратификации Соглашения о свободной торговле с Канадой. Несколько дней назад Киев официально проинформировал канадскую сторону по дипломатическим каналам о завершении внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения. Следующий шаг — за канадскими коллегами”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 14 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Президент Петр Порошенко 3 апреля подписал Закон Украин и “О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой”.

Напомним, 8 марта сенат Канады поддержал соглашение ЗСТ с Украиной.

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