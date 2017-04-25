Украина проинформировала Канаду о завершении ратификации соглашения о свободной торговле

“Украина сделала последний шаг к ратификации Соглашения о свободной торговле с Канадой. Несколько дней назад Киев официально проинформировал канадскую сторону по дипломатическим каналам о завершении внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения. Следующий шаг — за канадскими коллегами”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 14 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Президент Петр Порошенко 3 апреля подписал Закон Украин и “О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой”.

Напомним, 8 марта сенат Канады поддержал соглашение ЗСТ с Украиной.