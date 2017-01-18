Україна подала позов до Гааги, щоб довести фінансування тероризму Росією – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб довести, що Росія фінансує тероризм. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю Reuters, повідомив на своєму мікроблозі Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко, передає УНН.
“Україна подала у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, щоб довести, що Росія фінансує тероризм”, — цитує Президента прес-секретар.
Крім того, П.Порошенко наголосив на тому, що Росія має вивести свої війська з України.
Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.