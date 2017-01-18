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Украина подала иск в Гаагу, чтобы доказать финансирование терроризма Россией - П.Порошенко

Украина подала иск в Гаагу, чтобы доказать финансирование терроризма Россией - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 7443 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подала иск в Международный суд ООН, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм. Об этом Глава государства заявил в интервью Reuters, сообщил в своем микроблоге Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает УНН.

"Украина подала в Международный уголовный суд в Гааге иск, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм", - цитирует Президента пресс-секретарь.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинские Национальные Новости

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