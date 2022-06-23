Україна подала новий позов проти росії до ЄСПЛ: деталі

Деталі

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв'язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Зокрема, порушенні права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8 ), права на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій росії в Україні.

Кожного дня по всій території України росією проводиться невибіркове і непропорційне застосування військових сил та засобів проти цивільного населення та майна громадян, порушуючи всі відповідні норми міжнародного права. Десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва.

Документ, поданий сьогодні Україною, стосується кричущих порушень росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022. Скарги про порушення з боку росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви. У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам.

Доповнення

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати від Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) компенсацію від 5 тисяч до 30 тисяч євро.