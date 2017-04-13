Україна подала нові докази до ЄСПЛ по кримській справі - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна надала нові, цікаві докази до Євпропейського суду з прав люди за позовом проти Російської Федерації стосовно Криму. Про це сказав сьогодні на брифінгу міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Можу сказати одне, що з тими доказами і тими поясненнями, які ми подали по першій кримській справі, шансів у росіян брехати і щось спростовувати практично немає”, — сказав він.
П.Петренко також додав, що найближчим часом Мін’юст поінформує про наступні кроки і про нові докази, які подали у цій справі.
“Дуже цікаві докази, які спростовують багато брехні російських представників і російської пропаганди”, — резюмував міністр.
Нагадаємо, 9 березня заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що рішення міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії буде прийняте до кінця квітня.
Як повідомляв УНН, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.