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Украина подала новые доказательства в ЕСПЧ по крымскому делу - П.Петренко

Украина подала новые доказательства в ЕСПЧ по крымскому делу - П.Петренко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина предоставила новые, интересные доказательства в Европейский суд по правам человека по иску против Российской Федерации в отношении Крыма. Об этом сказал сегодня на брифинге министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Могу сказать одно, что с теми доказательствами и теми объяснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и то опровергать практически нет", - сказал он.

П.Петренко также добавил, что в ближайшее время Минюст проинформирует о следующих шагах и о новых доказательства, переданых по этому делу.

"Очень интересные доказательства, опровергающие много лжи российских представителей и российской пропаганды", - резюмировал министр.

Напомним, 9 марта заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение международного суда ООН по иску Украина против России будет принято до конца апреля.

Как сообщал УНН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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