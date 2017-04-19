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Україна подала касаційну скаргу на рішення Паризького арбітражу у справі за позовом “Татнефті”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Україна 21 березня подала касаційну скаргу до Паризького суду з метою оскарження арбітражного рішення, котрим Україну зобов’язано сплатити на користь ПАТ “Татнефті” 112 млн дол. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві юстиції України.

“21 березня 2017 року держава Україна подала касаційну скаргу до Касаційного суду Французької Республіки для оскарження арбітражного рішення у справі за позовом ПАТ "Татнефть“ до держави Україна від 29 листопада 2016 року. Вбачаємо за доцільне зауважити, що з огляду на наявність підстав для оскарження зазначеного арбітражного рішення розгляд питання виконання останнього є передчасним”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на початок 2007 року частина акцій “Укртатнафти” (Кременчуцький НПЗ) належали російській “Татнефті” і афільованим з нею компаніям. Після низки судових рішень ці акції були передані іншим компаніям, які за даними ЗМІ, афільовані з групою “Приват”.

З цієї причини ПАТ “Татнефть” звернулося до Паризького арбітражу з позовом проти України, який виніс рішення на користь російської компанії.

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3 квітня 2017 ПАТ “Татнефть” подало клопотання до Федерального окружного суду по округу Колумбія про примусове виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року, згідно з яким Україна зобов’язана виплатити ПАТ “Татнефть” 144 мільйони доларів (112 мільйонів доларів плюс відсотки — ред.).

Також нагадаємо, голова правління “Укртатнафти” Павло Овчаренко за поданням СБУ оголошений у всеукраїнський розшук.

У повідомленні МВС зазначається, що П.Овчаренко переховується з квітня 2015 року та підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

За даними ЗМІ, він також є власником агрохолдингу “Агрейн” і підозрюється у шахрайстві.

Додамо, що у керівництва “Агрейну” правоохоронці заарештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота, а під час обшуків вилучили більше 70 кілограми золотих злитків.

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