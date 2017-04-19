Украина подала кассационную жалобу на решение Парижского арбитража по иску "Татнефти"

"21 марта 2017 государство Украина подало кассационную жалобу в Кассационный суд Французской Республики для обжалования арбитражного решения по иску ПАО "Татнефть" к государству Украина от 29 ноября 2016 года. Видим целесообразным отметить, что, учитывая наличие оснований для обжалования указанного арбитражного решения рассмотрение вопроса выполнения последнего преждевременно", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на начало 2007 года часть акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежали российской "Татнефти" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были переданы другим компаниям, по данным СМИ, аффилированным с группой "Приват".

По этой причине ПАО "Татнефть" обратилось в Парижский арбитраж с иском против Украины, который вынес решение в пользу российской компании.

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3 апреля 2017 ПАО "Татнефть" подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ПАО "Татнефть" 144 миллиона долларов (112 000 000 долларов плюс проценты - ред.).

Также напомним, председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко по представлению СБУ объявлен во всеукраинский розыск.

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

По данным СМИ, он также является владельцем агрохолдинга "Агрейн" и подозревается в мошенничестве.

Добавим, что у руководства "Агрейна" правоохранители арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли более 70 килограммов золотых слитков.