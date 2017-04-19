Украина подала кассационную жалобу на решение Парижского арбитража по иску "Татнефти"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36558 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153900 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112203 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103502 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152967 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина подала кассационную жалобу на решение Парижского арбитража по иску "Татнефти"

Украина подала кассационную жалобу на решение Парижского арбитража по иску "Татнефти"

Киев  •  УНН

 • 22644 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина 21 марта подала кассационную жалобу в Парижский суд с целью обжалования арбитражного решения, которым Украина обязана выплатить в пользу ПАО “Татнефти” 112 млн долл. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"21 марта 2017 государство Украина подало кассационную жалобу в Кассационный суд Французской Республики для обжалования арбитражного решения по иску ПАО "Татнефть" к государству Украина от 29 ноября 2016 года. Видим целесообразным отметить, что, учитывая наличие оснований для обжалования указанного арбитражного решения рассмотрение вопроса выполнения последнего преждевременно", - говорится в сообщении.

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Напомним, по состоянию на начало 2007 года часть акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежали российской "Татнефти" и аффилированным с ней компаниям. После ряда судебных решений эти акции были переданы другим компаниям, по данным СМИ, аффилированным с группой "Приват".

По этой причине ПАО "Татнефть" обратилось в Парижский арбитраж с иском против Украины, который вынес решение в пользу российской компании.

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3 апреля 2017 ПАО "Татнефть" подало ходатайство в Федеральный окружной суд по округу Колумбия о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить ПАО "Татнефть" 144 миллиона долларов (112 000 000 долларов плюс проценты - ред.).

Также напомним, председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко по представлению СБУ объявлен во всеукраинский розыск.

В сообщении МВД отмечается, что П.Овчаренко скрывается с апреля 2015 года и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

По данным СМИ, он также является владельцем агрохолдинга "Агрейн" и подозревается в мошенничестве.

Добавим, что у руководства "Агрейна" правоохранители арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота, а во время обысков изъяли более 70 килограммов золотых слитков.

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