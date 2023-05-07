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Україна почала отримувати ізраїльські радари для попередження про ракетні удари

Україна почала отримувати ізраїльські радари для попередження про ракетні удари

Київ • УНН

 • 1370740 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Україна почала отримувати ізраїльські радари від RADA Electronic Industries для системи попередження про ракетний напад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Israel Defense.

Деталі

Як пише видання, Україна отримає партію з 16 радарів RADA, які будуть використовуватися для виявлення і попередження атак російських ракет.

Зазначається, що передача таких радарів вимагає схвалення Міноборони Ізраїлю.

Перше фото трьох радарів RADA в Україні опублікував у Twitter ізраїльський волонтер Natan Flayer.

Радари RADA використовуються ізраїльською системою безпеки для ідентифікації та класифікації літаків і ракет.

Доповнення

Заступник голови ВР України Олена Кондратюк повідомила, що в Києві вже тестують системи раннього оповіщення, які Ізраїль передав Україні.

У Київській області 1 травня провели тестування звукових сирен з метою перевірки програмного забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

המכ"מ ישראלי, המימון - בעיקר ליטאי (אבל גם אני השתתפתי), והמיקום - אוקראינה.

3 מתוך 16 כבר הגיעו. pic.twitter.com/j6b78Wnzyn

— Natan Flayer (@NatanFlayer) May 5, 2023

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