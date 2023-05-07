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Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина начала получать израильские радары от RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Israel Defense.

Детали

Как пишет издание, Украина получит партию из 16 радаров RADA, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения атак российских ракет.

Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля.

Первое фото трех радаров RADA в Украине опубликовал в Twitter израильский волонтер Natan Flayer.

Радары RADA используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет.

Дополнение

Заместитель председателя ВР Украины Елена Кондратюк сообщила, что в Киеве уже тестируют системы раннего оповещения, которые Израиль передал Украине.

В Киевской области 1 мая провели тестирование звуковых сирен с целью проверки программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

המכ"מ ישראלי, המימון - בעיקר ליטאי (אבל גם אני השתתפתי), והמיקום - אוקראינה.

3 מתוך 16 כבר הגיעו. pic.twitter.com/j6b78Wnzyn

— Natan Flayer (@NatanFlayer) May 5, 2023

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