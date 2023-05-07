Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина начала получать израильские радары от RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Israel Defense.
Детали
Как пишет издание, Украина получит партию из 16 радаров RADA, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения атак российских ракет.
Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля.
Первое фото трех радаров RADA в Украине опубликовал в Twitter израильский волонтер Natan Flayer.
Радары RADA используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет.
Дополнение
Заместитель председателя ВР Украины Елена Кондратюк сообщила, что в Киеве уже тестируют системы раннего оповещения, которые Израиль передал Украине.
В Киевской области 1 мая провели тестирование звуковых сирен с целью проверки программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
המכ"מ ישראלי, המימון - בעיקר ליטאי (אבל גם אני השתתפתי), והמיקום - אוקראינה.
3 מתוך 16 כבר הגיעו. pic.twitter.com/j6b78Wnzyn