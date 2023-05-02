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Израильские системы раннего оповещения уже тестируют - вице-спикер парламента

Киев • УНН

 • 162297 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве уже тестируют системы раннего оповещения, которые Израиль передал Украине, сообщила заместитель председателя ВР Украины Елена Кондратюк в Facebook по итогам встречи с генеральным директором МИД Государства Израиль Роненом Леви, передает УНН.

Цитата

“Мы обсудили сотрудничество между странами, в частности, старт проекта по размещению системы раннего оповещения, которую Израиль решил передать Украине. Сегодня ее уже тестируют в Киеве”, - написала Кондратюк 1 мая.

Детали

Кондратюк по итогам встречи с Леви отметила, что Израиль поддерживает целостность украинских территорий и суверенитет, также не признает аннексии наших территорий рф. Весомой является и поддержка нашего государства на международной арене, ведь Израиль голосует за соответствующие резолюции ООН и активно участвует в реализации гуманитарных проектов и инициатив.

"Очень надеемся и рассчитываем на начало новой страницы в двустороннем сотрудничестве и дальнейшее укрепление украинско-израильских отношений, как на межправительственном, так и на межпарламентском уровнях", - указала Кондратюк.

Также заместитель председателя ВР проинформировала гендиректора МИД Израиля о многочисленных военных преступлениях россии в Украине, особенно против украинских детей, которых принудительно депортирует рф.

В свою очередь, как пишет вице-спикер ВР, Ронен Леви выразил искренние соболезнования украинскому народу по поводу гибели мирных жителей в Умани - в украинском городе, который имеет особое значение для Израиля.

Напомним

В Киевской области 1 мая провели тестирование звуковых сирен с целью проверки программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

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