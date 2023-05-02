Ізраїльські системи раннього оповіщення вже тестують - віцеспікер парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві вже тестують системи раннього оповіщення, які Ізраїль передав Україні, повідомила заступниця голови ВР України Олена Кондратюк у Facebook за підсумками зустрічі з генеральним директором МЗС Держави Ізраїль Роненом Леві, передає УНН.
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“Ми обговорили співробітництво між країнами, зокрема, старт проєкту із розміщення системи раннього оповіщення, яку Ізраїль вирішив передати Україні. Сьогодні її вже тестують в Києві”, - написала Кондратюк 1 травня.
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Кондратюк за підсумками зустрічі з Леві зазначила, що Ізраїль підтримує цілісність українських територій та суверенітет, також не визнає анексії наших територій рф. Вагомою є і підтримка нашої держави на міжнародній арені, адже Ізраїль голосує за відповідні резолюції ООН та бере активну участь у реалізації гуманітарних проєктів та ініціатив.
"Дуже сподіваємося і розраховуємо на початок нової сторінки у двосторонній співпраці та подальше зміцнення українсько-ізраїльських відносин, як на міжурядовому, так і на міжпарламентському рівнях", - вказала Кондратюк.
Також заступниця голови ВР поінформувала гендиректора МЗС Ізраїлю про численні воєнні злочини росії в Україні, особливо проти українських дітей, яких примусово депортовує рф.
Своєю чергою, як пише віцеспікер ВР, Ронен Леві висловив щирі співчуття українському народові з приводу загибелі мирних жителів в Умані - в українському місті, яке має особливе значення для Ізраїлю.
Нагадаємо
На Київщині 1 травня провели тестування звукових сирен з метою перевірки програмного забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.