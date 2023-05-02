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Ізраїльські системи раннього оповіщення вже тестують - віцеспікер парламенту

Ізраїльські системи раннього оповіщення вже тестують - віцеспікер парламенту

Київ • УНН

 • 162299 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві вже тестують системи раннього оповіщення, які Ізраїль передав Україні, повідомила заступниця голови ВР України Олена Кондратюк у Facebook за підсумками зустрічі з генеральним директором МЗС Держави Ізраїль Роненом Леві, передає УНН.

Цитата

“Ми обговорили співробітництво між країнами, зокрема, старт проєкту із розміщення системи раннього оповіщення, яку Ізраїль вирішив передати Україні. Сьогодні її вже тестують в Києві”, - написала Кондратюк 1 травня.

Деталі

Кондратюк за підсумками зустрічі з Леві зазначила, що Ізраїль підтримує цілісність українських територій та суверенітет, також не визнає анексії наших територій рф. Вагомою є і підтримка нашої держави на міжнародній арені, адже Ізраїль голосує за відповідні резолюції ООН та бере активну участь у реалізації гуманітарних проєктів та ініціатив.

"Дуже сподіваємося і розраховуємо на початок нової сторінки у двосторонній співпраці та подальше зміцнення українсько-ізраїльських відносин, як на міжурядовому, так і на міжпарламентському рівнях", - вказала Кондратюк.

Також заступниця голови ВР поінформувала гендиректора МЗС Ізраїлю про численні воєнні злочини росії в Україні, особливо проти українських дітей, яких примусово депортовує рф.

Своєю чергою, як пише віцеспікер ВР, Ронен Леві висловив щирі співчуття українському народові з приводу загибелі мирних жителів в Умані - в українському місті, яке має особливе значення для Ізраїлю.

Нагадаємо

На Київщині 1 травня провели тестування звукових сирен з метою перевірки програмного забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

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