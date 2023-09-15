Україна почала нарощувати темпи зростання поголів’я тварин - Мінагрополітики

Деалі

За словами чиновника в Україні є всі передумови для ефективного розвитку м’ясної галузі і реалізації експортного потенціалу. Темпи зростання поголів’я тварин цього року має позитивну динаміку. З початку року поголів'я великої рогатої худоби зросло – на 9,9%, свиней – на 4,5%, птиці – на 18,3%.

При цьому, наголосив він, головні завдання галузі – виробництво продукції з доданою вартістю і експорт м’яса та продуктів переробки.

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«Для будь-якої галузі ключовим мотивуючим фактором розвитку є зовнішня торгівля. Обсяг експорту м’яса та м’ясопродукції за 8 місяців 2023 року зріс на 11,9%. Його вартість склала 617,1 млн доларів. При цьому імпортувати ми стали значно менше - на 35,2%, що становить 116,6 млн доларів», - зазначив Висоцький.

"Українські виробники м’яса своєю працею в умовах війни зберегли базу для зростання галузі. Держава для розвитку сектору має забезпечити відкриття ринків і біобезпеку в середині країни", - додав він.

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