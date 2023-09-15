Украина начала наращивать темпы роста поголовья животных - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В этом году в стране начало расти поголовье животных, а объем экспорта мяса и мясопродукции за 8 месяцев 2023 года вырос на 11,9%, передает УНН с ссылкой на первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого.
Деали
По словам чиновника в Украине есть все предпосылки для эффективного развития мясной отрасли и реализации экспортного потенциала. Темпы роста поголовья животных в этом году имеет положительную динамику. С начала года поголовье крупного рогатого скота выросло – на 9,9%, свиней – на 4,5%, птицы – на 18,3%.
При этом, подчеркнул он, главные задачи отрасли – производство продукции с добавленной стоимостью и экспорт мяса и продуктов переработки.
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«Для любой отрасли ключевым мотивирующим фактором развития является внешняя торговля. Объем экспорта мяса и мясопродукции за 8 месяцев 2023 года вырос на 11,9%. Его стоимость составила 617,1 млн долларов. При этом импортировать мы стали значительно меньше - на 35,2%, что составляет 116,6 млн долларов», - отметил Высоцкий.
"Украинские производители мяса своим трудом в условиях войны сохранили базу для роста отрасли. Государство для развития сектора должно обеспечить открытие рынков и биобезопасность внутри страны", - добавил он.
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