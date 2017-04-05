Україна планує збільшити експорт харчової продукції до Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна та Саудівська Аравія обговорили перспективи розширення експорту української харчової продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
“Зараз право експорту м’яса птиці та продуктів з нього до Саудівської Аравії мають чотири українські підприємства. Ми зацікавлені як у збільшенні їх переліку, так і у розширенні асортименту харчової продукції до вашої країни”, — зазначив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час зустрічі з заступником керівника Саудівської організації продовольства та медикаментів Салахом Ал Майманом.
У рамках зустрічі представники Держпродспоживслужби та Саудівської організації продовольства та медикаментів опрацювали ряд документів, які актуалізують процедури експорту української продукції птахівництва до Саудівської Аравії.
Також під час переговорів В.Лапа та Салах Ал Майман обговорили перспективи експорту української яловичини до Саудівської Аравії. Станом на сьогодні заявка України з цього питання перебуває на розгляді саудівської сторони. Після її розгляду Саудівська Аравія здійснить інспектування вітчизняних підприємств, зацікавлених в експорті яловичини до цієї країни.
“Хочемо запевнити, що Саудівська Аравія є надійним та важливим торговельним партнером України. Держпродспоживслужба гарантує дотримання вимог Королівства Саудівської Аравії та підтримує стратегічне партнерство між нашими компетентними органами”, — наголосив В.Лапа.
Як повідомляв УНН, українську яловичина планують експортувати до Китаю.