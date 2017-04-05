Украина планирует увеличить экспорт пищевой продукции в Саудовскую Аравию

"Сейчас право экспорта мяса птицы и продуктов из него в Саудовскую Аравию имеют четыре украинские предприятия. Мы заинтересованы как в увеличении их перечня, так и в расширении ассортимента пищевой продукции в вашей стране", - отметил Председатель Госпродпотребслужбі Владимир Лапа во время встречи с заместителем руководителя Саудовской организации продовольствия и медикаментов Салахом Аль Майман.

В рамках встречи представители Госпродпотребслужбы и Саудовской организации продовольствия и медикаментов проработали ряд документов, которые актуализируют процедуры экспорта украинской продукции птицеводства в Саудовскую Аравию.

Также во время переговоров В.Лапа и Салах Аль Майман обсудили перспективы экспорта украинской говядины в Саудовскую Аравию. На сегодня заявка Украины по этому вопросу находится на рассмотрении саудовской стороны. После ее рассмотрения Саудовская Аравия осуществит инспектирование отечественных предприятий, заинтересованных в экспорте говядины в эту страну.

"Хотим заверить, что Саудовская Аравия является надежным и важным торговым партнером Украины. Госпродпотребслужба гарантирует соблюдение требований Королевства Саудовской Аравии и поддерживает стратегическое партнерство между нашими компетентными органами ", - отметил В.Лапа.

Как сообщал УНН, украинскую говядину планируют экспортировать в Китай.