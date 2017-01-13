Україна планує залучити шість науково-дослідних інститутів НАН до проектів CERN

Зазначається, що під час засідання Ради Генеральний директор CERN представив звіт, наголосивши, що 2016 рік був дуже важливим для Великого андронного колайдеру, однак це не єдиний важливий проект, який реалізується дослідницьким центром.

Існує ще низка інших великих та малих експериментів, пов’язаних з прискорювальною технікою, фізикою плазми, астрофізикою, фізикою нейтрино, протонними та антипротонними пучками. Саме до цих проектів Україна планує додатково залучити 6 науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.

Як повідомляв УНН, Україна стала асоційованим членом CERN 5 жовтня 2016 року.