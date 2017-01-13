Украина планирует привлечь шесть научно-исследовательских институтов НАН к проектам CERN
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украина планирует дополнительно привлечь 6 научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины к проекту Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Отмечается, что во время заседания Совета Генеральный директор CERN представил отчет, отметив, что 2016 год был очень важным для Большого андронного коллайдера, однако это не единственный важный проект, который реализуется исследовательским центром.
Существуют еще ряд других крупных и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонными пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь 6 научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины.
Как сообщал УНН, Украина стала ассоциированным членом CERN 5 октября 2016 года.