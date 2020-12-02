Україна планує залучити 100 млн євро ЄІБ на проект “Східна Україна"

“Прийняття акта є необхідним урядовим рішення для визначення доцільності залучення коштів позики ЄІБ. Наразі проект є одним із пріоритетних інвестиційних проектів, який передбачається реалізувати за рахунок коштів провідної міжнародної фінансової організації — ЄІБ”, - йдеться в пояснювальній записці до документу.

Також повідомляється, що граничний обсяг залучених кредитних ресурсів від ЄІБ для реалізації проекту становить 100 млн євро.

Нагадаємо, у вересні УНН повідомляв, що Україна планує залучити 100 млн дол. МБРР на проект “Східна Україна".