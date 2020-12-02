Украина планирует привлечь 100 млн евро ЕИБ на проект "Восточная Украина"

"Принятие акта является необходимым правительственным решением для определения целесообразности привлечения средств займа ЕИБ. На данный момент проект является одним из приоритетных инвестиционных проектов, который предполагается реализовать за счет средств ведущей международной финансовой организации - ЕИБ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также сообщается, что предельный объем привлеченных кредитных ресурсов от ЕИБ для реализации проекта составляет 100 млн евро.

Напомним, в сентябре УНН сообщал, что Украина планирует привлечь 100 млн долл. МБРР на проект "Восточная Украина".