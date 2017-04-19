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Україна планує закуповувати у США близько 4 млн тонн антрацитового вугілля на рік

Україна планує закуповувати у США близько 4 млн тонн антрацитового вугілля на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У разі вдалого укладання контракту Україна зможе закуповувати у Сполучених Штатів Америки близько 3,5-4 млн тонн на рік вугілля антрацитової групи. Про це журналістам повідомив міністр вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.

“Нам зараз допомагає американське посольство в тому числі, і не виключено, що ми вийдемо в кінці місяця по закупках антрацитової групи (вугілля — ред.) безпосередньо у Сполучених Штатів Америки. По логістиці це вигідніше. Десь відсотків на 60 ми виграємо в логістиці. І друге — там дуже цікава ціна. Сполучені Штати (з точки зору закупівлі вугілля антрацитовох групи — ред.) це саме вигідне. Вони зараз дали нам (згоду на поставки — ред.) десь 300-350 тисяч тонн в місяць видавати. Це по року буде близько 3,5-4 мільйони тонн. Якщо ми домовимося по цьому контракту, то нам не потрібні будуть всі інші”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, запаси вугілля антрацитової та газової груп на українських ТЕС станом на 18 квітня становили близько 1,856 млн тонн.

Українські Національні Новини

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