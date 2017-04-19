Украина планирует закупать у США около 4 млн тонн антрацитового угля в год

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36550 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101132 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153887 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115394 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115909 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112202 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104050 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103501 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Украина планирует закупать у США около 4 млн тонн антрацитового угля в год

Украина планирует закупать у США около 4 млн тонн антрацитового угля в год

Киев  •  УНН

 • 15558 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В случае удачного заключения контракта Украина сможет закупать в США около 3,5-4 млн тонн в год угля антрацитовой группы. Об этом журналистам сообщил министр угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

"Нам сейчас помогает американское посольство в том числе, и не исключено, что мы выйдем в конце месяца по закупкам антрацитовой группы (уголь - ред.) непосредственно у Соединенных Штатов Америки. По логистике это выгоднее. Где-то процентов на 60 мы выиграем в логистике. И второе - там очень интересная цена. Соединенные Штаты (с точки зрения закупки угля антрацитовох группы - ред.) это самое выгодное. Они сейчас дали нам (согласие на поставки - ред.) где-то 300-350 тысяч тонн в месяц выдавать. Это по году будет около 3,5-4 миллиона тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не нужны будут все остальные", - сказал министр.

Как сообщал УНН, запасы угля антрацитовой и газовой групп на украинских ТЭС состоянию на 18 апреля составили около 1,856 млн тонн.

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