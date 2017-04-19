Украина планирует закупать у США около 4 млн тонн антрацитового угля в год

"Нам сейчас помогает американское посольство в том числе, и не исключено, что мы выйдем в конце месяца по закупкам антрацитовой группы (уголь - ред.) непосредственно у Соединенных Штатов Америки. По логистике это выгоднее. Где-то процентов на 60 мы выиграем в логистике. И второе - там очень интересная цена. Соединенные Штаты (с точки зрения закупки угля антрацитовох группы - ред.) это самое выгодное. Они сейчас дали нам (согласие на поставки - ред.) где-то 300-350 тысяч тонн в месяц выдавать. Это по году будет около 3,5-4 миллиона тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не нужны будут все остальные", - сказал министр.

Как сообщал УНН, запасы угля антрацитовой и газовой групп на украинских ТЭС состоянию на 18 апреля составили около 1,856 млн тонн.