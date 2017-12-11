Україна планує вполовину зменшити споживання антрациту

"Другий місяць поспіль в Україні на ТЕС спостерігається зменшення споживання вугілля антрацитової групи на 300 тисяч тонн. Такі темпи дають змогу вийти на річні обсяги використання антрациту Україною до 5 мільйонів тонн, що майже вполовину менше за минулорічні", - зазначив він.

За словами Кістіона, у листопаді 2016 року Україна споживала 806 тисяч тонн вугілля марки "А", а у листопаді поточного року споживання зменшилося до 532 тисяч тонн.

"Раніше ми споживали понад 9 млн тонн вугілля марки "А" на рік, а за підсумком цього року це буде близько 5 млн тонн. Зменшення споживання вдалося забезпечити завдяки переведенню антрацитових блоків українських ТЕС на газову групу", - додав віце-прем’єр.

Як уточнив Кістіон, стратегічним завданням наступного року є нарощення власного видобутку вугілля газової групи.

"Минулого тижня уряд створив Національну вугільну компанію, до якої увійшло понад 30 державних шахт. Наступний крок – призначення менеджменту, який повинен визначитися, які шахти перспективні, які необхідно профінансувати з метою модернізації. Запустивши цей процес, ми маємо змогу скоротити витрати на утримання збиткових шахт у сумі 1,5 мільярда гривень на рік. Це і є кошти для модернізації вугільних підприємств з метою нарощення видобутку українського вугілля марки "Г", - підсумував віце-прем’єр.

Нагадаємо, на думку експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, Україна цього року зіткнеться з гострим дефіцитом вугілля і, щонайменше, три ТЕС будуть працювати лише на одному енергоблоці, в тому числі Трипільська.