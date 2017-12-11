Украина планирует вполовину уменьшить потребление антрацита

"Второй месяц подряд в Украине на ТЭС наблюдается уменьшение потребления угля антрацитовой группы на 300 тысяч тонн. Такие темпы позволяют выйти на годовые объемы использования антрацита Украины в 5 миллионов тонн, что почти вполовину меньше прошлогодних", - отметил он.

По словам Кистиона, в ноябре 2016 года Украина потребляла 806 тысяч тонн угля марки "А", а в ноябре текущего года потребление уменьшилось до 532 тысяч тонн.

"Раньше мы потребляли более 9 млн тонн угля марки "А" в год, а по итогам этого года это будет около 5 млн тонн. Уменьшение потребления удалось обеспечить благодаря переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу", - добавил вице-премьер.

Как уточнил Кистион, стратегической задачей следующего года является наращивание собственной добычи угля газовой группы.

"На прошлой неделе правительство создало Национальную угольную компанию, в которую вошли более 30 государственных шахт. Следующий шаг - назначение менеджмента, который должен определиться, какие шахты перспективные, которые необходимо профинансировать в целях модернизации. Запустив этот процесс, мы можем сократить расходы на содержание убыточных шахт в сумме 1,5 миллиарда гривен в год. Это и есть средства для модернизации угольных предприятий с целью наращивания добычи украинского угля марки "Г", - подытожил вице-премьер.

Напомним, по мнению эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, Украина в этом году столкнется с острым дефицитом угля и, по меньшей мере, три ТЭС будут работать только на одном энергоблоке, в том числе морские.