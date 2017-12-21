Україна планує виставити на міжнародні конкурси три проекти з видобутку вуглеводнів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна планує виставити на міжнародні конкурси три проекти з видобутку вуглеводнів для залучення іноземних інвесторів у межах Угоди про розподіл продукції. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, це хороший інструмент для того, щоб інтенсифікувати і залучити потужних інвесторів щодо реалізації проектів з видобутку вуглеводнів. На сьогодні комісія розглянула три проекти і буде виставляти їх на міжнародний конкурс з залучення іноземних інвесторів. Я думаю, це один із шляхів щодо якраз задіяння високотехнологічних виробників у світі вуглеводнів до позицій в Україні", - сказав він.
Проте, за словами І.Насалика, на сьогодні немає дуже багато охочих інвесторів, оскільки, в тому числі, відіграють велику роль воєнні дії на Донбасі.
"Не багато є бажаючих, які готові вкласти 200-400-600 чи більше мнл дол. у видобуток у державу, маючу нестабільну ситуацію і воєнні дії", - зазначив він.
Незважаючи на це, додав міністр, все ж таки є інвестори, які готові вкласти ці кошти у межах Угоди про розподіл продукції.
Нагадаємо, в уряді шукають міжнародних інвесторів у видобуток вуглеводнів.