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Украина планирует выставить на международные конкурсы три проекта по добыче углеводородов

Киев • УНН

 • 14028 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина планирует выставить на международные конкурсы три проекта по добыче углеводородов для привлечения иностранных инвесторов в рамках Соглашения о разделе продукции. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

Украина планирует выставить на международные конкурсы три проекта по добыче углеводородов

"Я считаю, это хороший инструмент для того, чтобы интенсифицировать и привлечь мощных инвесторов по реализации проектов по добыче углеводородов. В настоящее время комиссия рассмотрела три проекта и будет выставлять их на международный конкурс по привлечению иностранных инвесторов. Я думаю, это один из путей именно задействования высокотехнологичных производителей в мире углеводородов к позициям в Украине", - сказал он.

Однако, по словам И.Насалика, на сегодня нет очень много желающих инвесторов, поскольку, в том числе, играют большую роль военные действия на Донбассе.

"Не много есть желающих, которые готовы вложить 200-400-600 или более мнл долл. в добычу в государство, имеющее нестабильную ситуацию и военные действия", - отметил он.

Несмотря на это, добавил министр, все же есть инвесторы, которые готовы вложить эти средства в рамках Соглашения о разделе продукции.

Напомним, в правительстве ищут международных инвесторов в добычу углеводородов.

Украинские Национальные Новости

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