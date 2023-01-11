Україна планує призначити нового посла в Грузії, який почне роботу в лютому - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уряд України планує призначити нового посла в Грузії - Володимира Лук'янова, який розпочне роботу на новій посаді у лютому. Про це повідомляє грузинська телекомпанія "Формула", посилаючись на джерела, передає УНН.
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За даними джерел, майже всі процедури вже завершено і Володимир Лук'янов приступить на дипломатичну службу в Тбілісі з початку лютого.
Наразі Володимир Лук'янов працює в Міністерстві закордонних справ України та очолює фінансово-адміністративний департамент. Це буде його перша дипломатична місія, зазначає телекомпанія.
"Формула" зв'язалася з Володимиром Лук'яновим, але він утримався від спілкування зі ЗМІ.
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1 березня Президент України Володимир Зеленський тимчасово відкликав посла з Грузії. Він вказав, що не розуміє позиції Грузії, зокрема, у питанні санкцій проти рф.
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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у кінці грудня 2022 року заявив, що Грузія достатньо робить для України.