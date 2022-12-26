Грузинський прем'єр вважає, що Грузія достатньо робить для України

Цитата

«Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету… робили та робимо все можливе, щоб допомогти нашим українським друзям та людям. Підтримуємо з початку війни практично на кожній платформі», - сказав Гарібашвілі.

Деталі

Він зазначив, що сьогоднішні події в Україні — є випробуванням для всіх. Дії росії прем'єр Грузії охарактеризував як «невиправдану військову агресію, що перевернула світопорядок».

«Наше бажання — щоб війна закінчилася якнайшвидше, оскільки вона становить загрозу не тільки для самої України, але й для архітектури безпеки всієї Європи та конкретно нашого регіону», — сказав Гарібашвілі.

Доповнення

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Грузії заявляла, що країна не зможе ввести такі санкції проти росії, які могли б завдати більшої шкоди Москві, ніж Тбілісі. Спікер парламенту Папуашвілі зазначив, що те, що Грузія не надає своєї території рф для того, щоб та могла діяти в обхід міжнародних санкцій, вже є певним обмеженням з боку грузинського уряду. Папуашвілі додав, що вважає неприйнятною критику українського керівництва на адресу Грузії через відмову вводити санкції проти росії.