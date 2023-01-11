Украина планирует назначить нового посла в Грузии, который начнет работу в феврале - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство Украины планирует назначить нового посла в Грузии - Владимира Лукьянова, который начнет работу на новой должности в феврале. Об этом сообщает грузинская телекомпания "Формула", ссылаясь на источники, передает УНН.
Детали
По данным источников, почти все процедуры уже завершены и Владимир Лукьянов приступит на дипломатическую службу в Тбилиси с начала февраля.
Сейчас Владимир Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел Украины и возглавляет финансово-административный департамент. Это будет его первая дипломатическая миссия, отмечает телекомпания.
"Формула" связалась с Владимиром Лукьяновым, но он воздержался от общения со СМИ.
Ранее
1 марта Президент Украины Владимир Зеленский временно отозвал посла из Грузии. Он указал, что не понимает позиции Грузии в частности в вопросе санкций против рф.
Напомним
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце декабря 2022 года заявил, что Грузия достаточно делает для Украины.