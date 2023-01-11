Украина планирует назначить нового посла в Грузии, который начнет работу в феврале - СМИ

Детали

По данным источников, почти все процедуры уже завершены и Владимир Лукьянов приступит на дипломатическую службу в Тбилиси с начала февраля.

Сейчас Владимир Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел Украины и возглавляет финансово-административный департамент. Это будет его первая дипломатическая миссия, отмечает телекомпания.

"Формула" связалась с Владимиром Лукьяновым, но он воздержался от общения со СМИ.

Ранее

1 марта Президент Украины Владимир Зеленский временно отозвал посла из Грузии. Он указал, что не понимает позиции Грузии в частности в вопросе санкций против рф.

Напомним

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце декабря 2022 года заявил, что Грузия достаточно делает для Украины.