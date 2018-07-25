Україна підпише угоду про ЗВТ з Ізраїлем до кінця року - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Міністри економіки України та Ізраїлю Степан Кубів та Елі Коен домовились про те, що угода про зону вільної торгівлі буде підписана до кінця 2018 року. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
“Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем є надважливою для наших країн, домовилися підписати до кінця 2018 року”, — цитує прес-служба Кубіва.
Раніше повідомлялось що, у 2017 в Ізраїлі купили на 21% більше українських товарів і послуг ніж у 2016 році. Всього на майже 800 млн доларів. При цьому можливостей для торгівлі та кооперації існує набагато більше.
Нагадаємо, за 5 місяців 2018 Україна та Ізраїль наторгували вже на 387,50 млн доларів, що на 5,8 % більше за аналогічний період минулого року. При цьому фіксується позитивне сальдо у 207,20 млн доларів.