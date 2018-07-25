Украина подпишет соглашение о ЗСТ с Израилем до конца года - Кубив

"Соглашение о свободной торговле с Израилем является сверхважным для наших стран, договорились подписать до конца 2018 года", - цитирует пресс-служба Кубива.

Ранее сообщалось что, в 2017 году в Израиле купили на 21% больше украинских товаров и услуг чем в 2016 году. Всего почти на 800 млн долларов. При этом возможностей для торговли и кооперации существует гораздо больше.

Напомним, за 5 месяцев 2018 года Украина и Израиль наторговали уже на 387,50 млн долларов, что на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом фиксируется положительное сальдо в 207,20 млн долларов.