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9 марта, 17:47 • 35483 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Украина подпишет соглашение о ЗСТ с Израилем до конца года - Кубив

Украина подпишет соглашение о ЗСТ с Израилем до конца года - Кубив

Киев  •  УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Министры экономики Украины и Израиля Степан Кубив и Эли Коэн договорились о том, что соглашение о зоне свободной торговли будет подписано до конца 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.

"Соглашение о свободной торговле с Израилем является сверхважным для наших стран, договорились подписать до конца 2018 года", - цитирует пресс-служба Кубива.

Ранее сообщалось что, в 2017 году в Израиле купили на 21% больше украинских товаров и услуг чем в 2016 году. Всего почти на 800 млн долларов. При этом возможностей для торговли и кооперации существует гораздо больше.

Напомним, за 5 месяцев 2018 года Украина и Израиль наторговали уже на 387,50 млн долларов, что на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом фиксируется положительное сальдо в 207,20 млн долларов.

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