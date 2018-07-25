Украина подпишет соглашение о ЗСТ с Израилем до конца года - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Министры экономики Украины и Израиля Степан Кубив и Эли Коэн договорились о том, что соглашение о зоне свободной торговли будет подписано до конца 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.
"Соглашение о свободной торговле с Израилем является сверхважным для наших стран, договорились подписать до конца 2018 года", - цитирует пресс-служба Кубива.
Ранее сообщалось что, в 2017 году в Израиле купили на 21% больше украинских товаров и услуг чем в 2016 году. Всего почти на 800 млн долларов. При этом возможностей для торговли и кооперации существует гораздо больше.
Напомним, за 5 месяцев 2018 года Украина и Израиль наторговали уже на 387,50 млн долларов, что на 5,8% больше аналогичного периода прошлого года. При этом фиксируется положительное сальдо в 207,20 млн долларов.