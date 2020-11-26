Україна піднялася на 29 сходинок у рейтингу індексу електронної участі ООН

“Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу індексу електронної участі ООН... Сьогодні Україна посідає 46 місце зі 193 країн світу — учасниць рейтингу. Вже у 2022 році ми прагнемо увійти до ТОП-20 країн рейтингу. Лідерами цього рейтингу є Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія”, — йдеться у повідомленні.

Для покращення позицій у рейтингу Мінцифри готує до запуску онлайн-платформу “ВзаємоДія” за підтримки Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

“Завдяки цьому громадяни отримають доступ до таких сервісів, як: е-звернення та запити на публічну інформацію, е-консультації з громадськістю, е-петиції до Кабміну, е-конкурси проектів та програм інститутів громадянського суспільства, е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проектів Всеукраїнського громадського бюджету. Перші сервіси очікуються до кінця 2020 року”, — додали у міністерстві.

Зазначається, що також підтримується ініціатива Президента Зеленського щодо запровадження інтернет-голосування на виборах та референдумі. Зокрема, і-voting на президентських виборах 2024 року. Окрім цього, триває робота над розробкою нормативної бази для розвитку прямої демократії в Україні та надаються пропозиції щодо цифровізації процесу референдуму, а саме е-збору підписів та е-голосування.

Нагадаємо, за інформацією Мінцифри, в Україні електронні лікарняні запрацюють вже з 2021 року, вони будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не буде потрібно.