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Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронного участия ООН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина поднялась на 29 ступенек в рейтинге индекса электронного участия ООН и сегодня занимает 46 место из 193, передает УНН со ссылкой на пресс-служб Минцифры.

“Украина поднялась на 29 позиций в рейтинге индекса электронной участия ООН ... Сегодня Украина занимает 46 место из 193 стран мира — участниц рейтинга. Уже в 2022 году мы стремимся войти в ТОП-20 стран рейтинга. Лидерами этого рейтинга является Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия”, — говорится в сообщении.

Для улучшения позиций в рейтинге Минцифры готовит к запуску онлайн-платформу “ВзаємоДія” при поддержке Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.

“Благодаря этому граждане получат доступ к таким сервисам, как е-обращения и запросы на публичную информацию, е-консультации с общественностью, е-петиции в Кабмин, е-конкурсы проектов и программ институтов гражданского общества, е-выборы членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского общественного бюджета. Первые сервисы ожидаются до конца 2020 года”, — добавили в министерстве.

Отмечается, что также поддерживается инициатива Президента Зеленского о введении интернет-голосования на выборах и референдумах. В частности, i-voting на президентских выборах 2024 года. Кроме этого, продолжается работа над разработкой нормативной базы для развития прямой демократии в Украине и предоставляются предложения по цифровизации процесса референдума, а именно электронной сбора подписей и е-голосования.

Напомним, по информации Минцифры, в Украине электронные больничные заработают уже с 2021 года, они будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не потребуется.

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