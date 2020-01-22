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Україна піднялась у світовому рейтингу демократії за 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Україна зайняла 78 місце в щорічному рейтингу "Індекс демократії-2019", поліпшивши свої показники на шість пунктів у порівнянні з результатами 2018 року. Рейтинг опублікований журналом The Economist, передає УНН.

Україна піднялась у світовому рейтингу демократії за 2019 рік

Так, усі країни світу за рівнем демократії було поділено на чотири групи: повноцінні демократії, демократії з недоліками, гібридні режими та авторитарні режими.

Україна набрала 5,90 з 10 можливих балів (що на 0,21 вище, ніж минулого року) і зберегла свій статус "гібридної демократії".
Польща стала 57-ою, дещо погіршивши свої показники, і має статус "демократії з недоліками".

У свою чергу, Російська Федерація зайняла 134 місце, а Білорусь — 141. Обидві країни віднесено до "авторитарних режимів".

Зазначимо, що у списку, складеному виданням, знаходяться 167 країн, стан демократій в яких оцінювали за п’ятьма ключовими пунктами: електоральні процеси і плюралізм, функціонування уряду, політична участь, демократична політична культура та громадянські свободи.

Загальний показник демократії в світі становить 5,44 бала, що є найнижчим результатом з 2006 року.

Усього лише 22 країни, в яких проживає 430 мільйонів людей, мають "повну демократію". Тим часом понад третина населення світу все ще живе під авторитарним правлінням.

У виданні зазначили, що дуже різкий спад демократичних свобод стався у Китаї (163 місце) та Індії (51 місце), що раніше мала значно вищі показники.

Нагадаємо, у 2020 році Україна зайняла 56 місце серед 60 країн і територій світу в Індексі інновацій Bloomberg.

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