Украина поднялась в мировом рейтинге демократии за 2019 год

Так, все страны мира по уровню демократии были разделены на четыре группы: полноценные демократии, демократии с недостатками, гибридные режимы и авторитарные режимы.

Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов (что на 0,21 выше, чем в прошлом году) и сохранила свой статус "гибридной демократии". Польша стала пятьдесят седьмой, несколько ухудшив свои показатели, и имеет статус "демократии с недостатками".

В свою очередь, Россия заняла 134 место, а Беларусь - 141. Обе страны относятся к "авторитарным режимам".

Отметим, что в списке, составленном изданием, находятся 167 стран, состояние демократий в которых оценивали по пяти ключевым пунктам: электоральные процессы и плюрализм, функционирование правительства, политическое участие, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Общий показатель демократии в мире составляет 5,44 балла, что является самым низким результатом с 2006 года.

Всего лишь 22 страны, в которых проживает 430 миллионов человек имеют "полную демократию". Между тем более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.

В издании отметили, что очень резкий спад демократических свобод произошел в Китае (163 место) и Индии (51 место), которая ранее имела значительно высшие показатели.

Напомним, в 2020 году Украина заняла 56 место среди 60 стран и территорий мира в Индексе инноваций Bloomberg.