Україна переймає досвід Латвії щодо реабілітації пацієнтів після ампутацій кінцівок: деталі

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Парламентський секретар Міністерства закордонних справ країни Ґунда Рейре зустрілася з представниками медичних закладів України, які приїхали для обміну досвідом до Національного реабілітаційного центру (НРЦ) "Вайварі" (місто Юрмала).

За її словами, для Латвії є великою честю підтримувати цей проєкт співпраці з українською стороною.

Цитата

"Надання допомоги людям, які постраждали від російської військової агресії, є одним із наших пріоритетів. Латвія готова й надалі надавати підтримку розвитку української системи реабілітації. На жаль, реабілітації після ампутацій потребує все більша кількість громадян України", - заявила Рейре.

Як зазначається, у 2022 та 2023 роках проект реалізує НРЦ "Вайварі" спільно з шістьма українськими медичними закладами. Метою проекту є співпраця та обмін досвідом для допомоги в реалізації реабілітаційних програм в Україні для пацієнтів з ампутаціями кінцівок.

З 2014 року українські військові проходять у "Вайварі" лікування за реабілітаційною програмою.

Доповнення

У Берліні для українців, які прибуватимуть до столиці Німеччини у пошуках тимчасового прихистку у зв’язку з війною, розміщуватимуть у тимчасовому притулку в колишньому аеропорту Тегель. Загалом в аеропорту планується розмістити 3600 осіб.