Украина перенимает опыт Латвии по реабилитации пациентов после ампутаций конечностей: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинские медики продолжают сотрудничать с латвийскими коллегами и перенимать их опыт реабилитации больных после ампутаций конечностей. Об этом сообщает местный портал Delfi, сообщает УНН.
Детали
Парламентский секретарь Министерства иностранных дел страны Гунда Рейре встретилась с представителями медицинских учреждений Украины, которые приехали для обмена опытом в Национальный реабилитационный центр (НРЦ) "Вайвари" (город Юрмала).
По ее словам, для Латвии большая честь поддерживать этот проект сотрудничества с украинской стороной.
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"Оказание помощи людям, пострадавшим от российской военной агрессии, является одним из наших приоритетов. Латвия готова и дальше оказывать поддержку развитию украинской системы реабилитации. К сожалению, в реабилитации после ампутаций нуждается все большее количество граждан Украины", - заявила Рейре.
Как отмечается, в 2022 и 2023 годах проект реализует НРЦ "Вайвари" совместно с шестью украинскими медицинскими учреждениями. Цель проекта – сотрудничество и обмен опытом для помощи в реализации реабилитационных программ в Украине для пациентов с ампутациями конечностей.
С 2014 года украинские военные проходят в "Вайваре" лечение по реабилитационной программе.
Дополнение
В Берлине для украинцев, которые будут прибывать в столицу Германии в поисках временного убежища в связи с войной, будут размещать во временном убежище в бывшем аэропорту Тегель. Всего в аэропорту планируется разместить 3600 человек.