Україна переходить на європейські сервіси - експерт про SmarTicket
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Якщо українці хочуть рухатись європейським шляхом, то не достатньо вимагати європейських зарплат і медицини, а треба звикати користуватись електронними сервісами європейського рівня. Про це в коментарі УНН розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
“Ми переходимо на сучасний режим, тож якщо ми обираємо рухатись як європейці, то повинні не тільки хотіти європейських зарплат або медицини, але й повинні виконувати інші моменти європейців. Сьогодні спробуйте поїхати кудись або десь розрахуватися готівкою в Європі. Там скрізь розраховуються або картками, або смартдодатками. Тому SmarTicket — це абсолютно логічно та абсолютно нормально. Бо якщо на сьогодні можна з додатком в смартфонах розраховуватися в магазинах, то абсолютно логічно, що так само повинно бути можна розрахуватися за поїздку”, — наголосив він.
Назаренко впевнений, що країна продовжуватиме впроваджувати електронні сервіси в межах президентської політики диджиталізації.
“Все ж таки, я вдячний за такі нововведення в країні, як SmarTicket міністра Криклія. Завдяки таким крокам, які ведуть до диджиталізації країни, рано чи пізно ми дійдемо до цього. Але будуть і противники, зрозуміло, ті хто не будуть підтримувати” — додав Назаренко.
Раніше Міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді “Костянтинівка-Київ” та у метрополітені.