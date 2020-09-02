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Україна переходить на європейські сервіси - експерт про SmarTicket

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Якщо українці хочуть рухатись європейським шляхом, то не достатньо вимагати європейських зарплат і медицини, а треба звикати користуватись електронними сервісами європейського рівня. Про це в коментарі УНН розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Україна переходить на європейські сервіси - експерт про SmarTicket

“Ми переходимо на сучасний режим, тож якщо ми обираємо рухатись як європейці, то повинні не тільки хотіти європейських зарплат або медицини, але й повинні виконувати інші моменти європейців. Сьогодні спробуйте поїхати кудись або десь розрахуватися готівкою в Європі. Там скрізь розраховуються або картками, або смартдодатками. Тому SmarTicket — це абсолютно логічно та абсолютно нормально. Бо якщо на сьогодні можна з додатком в смартфонах розраховуватися в магазинах, то абсолютно логічно, що так само повинно бути можна розрахуватися за поїздку”, — наголосив він.

Назаренко впевнений, що країна продовжуватиме впроваджувати електронні сервіси в межах президентської політики диджиталізації.

“Все ж таки, я вдячний за такі нововведення в країні, як SmarTicket міністра Криклія. Завдяки таким крокам, які ведуть до диджиталізації країни, рано чи пізно ми дійдемо до цього. Але будуть і противники, зрозуміло, ті хто не будуть підтримувати” — додав Назаренко.

Раніше Міністр інфраструктури Владислав Криклій протестував, як працює SmartTicket у поїзді “Костянтинівка-Київ” та у метрополітені.

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