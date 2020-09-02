Украина переходит на европейские сервисы - эксперт о SmarTicket

“Мы переходим на современный режим, и если мы выбираем двигаться как европейцы, то должны не только хотеть европейских зарплат или медицины, но и должны выполнять другие моменты европейцев. Сегодня попробуйте поехать куда-то или где-то рассчитаться наличными в Европе. Там везде рассчитываются или карточками, или смартприложениями. Поэтому SmarTicket — это абсолютно логично и абсолютно нормально. Потому что если сегодня можно с приложением в смартфонах рассчитываться в магазинах, то совершенно логично, что так же должно быть можно рассчитаться за поездку”, — подчеркнул он.

Назаренко уверен, что страна будет продолжать внедрять электронные сервисы в пределах президентской политики диджитализации.

“Тем не менее, я благодарен за такие нововведения в стране, как SmarTicket министру Криклию. Благодаря таким шагам, которые ведут к диджитализации страны, рано или поздно мы придем к этому. Но будут и противники, разумеется, те кто не будут поддерживать”, — добавил Назаренко.

Ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий протестовал, как работает SmartTicket в поезде “Константиновка-Киев” и в метрополитене.