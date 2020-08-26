Україна передала до Ради Європи грамоти про ратифікацію конвенції Тромсе - Джапарова

“19 серпня ми передали грамоти про ратифікацію Тромської конвенції до секретаріату Ради Європи”, — сказала Джапарова.

З її слів, Україна цим актом демонструє європейську практику в культуру.

Крім того, перша заступниця міністра повідомила, що Україна стала 10-ю країною, яка ратифікувала і запустила в дію процес набуття чинності цієї конвенції. Як повідомив секретаріат Ради Європи, вона почне повноцінно діяти з 1 грудня цього року.

“Не зважаючи на ті виклики, які ми маємо сьогодні, це зовнішня агресія Російської Федерації, ми як країна не закрились і продовжуємо розбудовувати певну відкритість, публічність і підзвітність органів державної влади в Україні громадянському суспільству. Цей процес є достатньо тривалим, бо і те і інше у нас формується, і система органів державної влади, і громадянське суспільство. І цей процес — він насправді про докорінну зміну філософії взаємин між державою і суспільством. Ну і, по-друге, в очах світу цим актом ми підтвердили певне реноме цивілізованої країни”, — зазначила дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше Україна приєдналася до протоколу Гаазької конвенції для захисту культурної спадщини в анексованому Криму.