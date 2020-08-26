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Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции Тромсе - Джапарова

Киев • УНН

 • 17770 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украина передала в секретариат Совета Европы грамоты о ратификации конвенции Тромсе - о доступе к официальным документам. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время онлайн-обсуждения "Какие возможности появились в Украине после ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам" в среду, передает корреспондент УНН.

Украина передала в Совет Европы грамоты о ратификации конвенции Тромсе - Джапарова

"19 августа мы передали документы о ратификации Тромской конвенции в секретариат Совета Европы", - сказала Джапарова.
По ее словам, Украина этим актом демонстрирует европейскую практику в культуру.

Кроме того, первый заместитель министра сообщила, что Украина стала 10-й страной, которая ратифицировала и запустила в действие процесс вступления в силу этой конвенции. Как сообщил секретариат Совета Европы, она начнет полноценно действовать с 1 декабря этого года.

"Несмотря на те вызовы, которые мы имеем сегодня, это внешняя агрессия Российской Федерации, мы как страна не закрылись и продолжаем развивать определенную открытость, публичность и подотчетность органов государственной власти в Украине гражданскому обществу. Этот процесс является достаточно длительным, так как и то и другое у нас формируется, и система органов государственной власти, и гражданское общество. И этот процесс - он на самом деле о коренном изменении философии взаимоотношений между государством и обществом. Ну и, во-вторых, в глазах мира этим актом мы подтвердили определенное реноме цивилизованной страны", - отметила дипломат.

Как сообщал УНН, ранее Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции для защиты культурного наследия в аннексированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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