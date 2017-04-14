Україна передала до Міжнародного суду ООН нові докази агресії РФ – П.Петренко

Він пояснив, що мова йде про сотні сторінок пояснень і додаткові докази,які ми долучили до наших пояснень. Це перша справа Україна проти Росії, справа номер один. Події: анексія Криму, “зелені чоловічки”, захоплення наших офіційних приміщень, будівель і установ.

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“Ті докази, які ми подали не дають шансів іншій стороні брехати і розповідати про те, що це не була спланована акція, що це було волевиявлення кримського народу. Я проведу прес-конференцію після травневих свят... Майте терпіння, буде дуже цікава і змістовна прес-конференція, з пред’явленням нових доказів і нової інформації, яка до того не була відома правоохоронним органам,” — розповів А.Петренко.