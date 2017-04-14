Україна передала до Міжнародного суду ООН нові докази агресії РФ – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Нові докази злочинів Кремля на території України передав Київ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. В ефірі “5 каналу” міністр юстиції Павло Петренко розповів, що йдеться про сотні сторінок тексту, утім повний зміст не оприлюднив, адже очікують на проміжний вердикт суддів 19 квітня, передає УНН.
Він пояснив, що мова йде про сотні сторінок пояснень і додаткові докази,які ми долучили до наших пояснень. Це перша справа Україна проти Росії, справа номер один. Події: анексія Криму, “зелені чоловічки”, захоплення наших офіційних приміщень, будівель і установ.
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“Ті докази, які ми подали не дають шансів іншій стороні брехати і розповідати про те, що це не була спланована акція, що це було волевиявлення кримського народу. Я проведу прес-конференцію після травневих свят... Майте терпіння, буде дуже цікава і змістовна прес-конференція, з пред’явленням нових доказів і нової інформації, яка до того не була відома правоохоронним органам,” — розповів А.Петренко.