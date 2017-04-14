Украина передала в Международный суд ООН новые доказательства агрессии РФ - П.Петренко

Он пояснил, что речь идет о сотнях страниц объяснений и дополнительные доказательства, которые мы включили в наших объяснений. Это первое дело Украины против России, дело номер один. События: аннексия Крыма, "зеленые человечки", захват наших официальных помещений, зданий и учреждений.

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"Те доказательства, которые мы подали не дают шансов другой стороне врать и рассказывать о том, что это не была спланированная акция, что это было волеизъявление крымского народа. Я проведу пресс-конференцию после майских праздников ... Имейте терпение, будет очень интересная и содержательная пресс-конференция, с предъявлением новых доказательств и новой информации, до того не была известна правоохранительным органам ", - рассказал А. Петренко.